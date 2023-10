Crucero Del Norte denuncia a Río Uruguay por no permitir la salida desde el Paque Nacional a Foz De Iguazú Brasil

MISIONES – PUERTO IGUAZÚ – El último viernes, dos unidades de Río Uruguay bloquearon la salida de Crucero del Norte, en el Parque Nacional Iguazú.

El hecho se anota en una serie de sucesos similares, que se completa con controles de la Municipalidad, que la compañía viene denunciando hace meses, y que desembocó en un amparo que se tramita en la Justicia Federal.

Crucero del Norte opera en la Ciudad de las Cataratas desde 2005, habilitada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para el servicio internacional entre las vecinas ciudades de Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, pero la administración del intendente Claudio Filipa entiende que la empresa debe ajustarse a la legislación local en materia de transporte urbano, por lo que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) lleva meses reteniendo las unidades y en muchos casos obligando el descenso de los pasajeros.

Esta situación hizo que Crucero del Norte tramitara un amparo que fue resuelto a su favor por el Juzgado Federal de Eldorado el 1 de septiembre pasado, pero que fue apelado por las autoridades municipales y ahora se encuentra a la espera de una resolución en la Cámara Nacional de Apelaciones.

Fuentes de la compañía aseguraron a La Voz de Misiones que dicho fallo judicial continúa siendo incumplido por la comuna, y que no descartan acudir al Ministerio Público Fiscal para denunciar al municipio por el delito de desobediencia, figura enmarcada en el artículo 239 del Código Penal de la Nación.



A la situación suscitada con la Municipalidad, se agregan ahora las acciones contra la empresa, por parte de su competencia, Río Uruguay, como lo sucedido el viernes cuando un bus de Crucero del Norte se preparaba para salir del Parque Nacional Iguazú, hacia la vecina ciudad brasileña.

“No me quieren dejar salir. Me cruzaron un coche adelante y el otro atrás para que yo no salga. Así me cerraron. Me cruzaron acá para que yo no salga de Cataratas argentina”, se escucha relatar al chofer la unidad, que grabó la situación en un video viralizado en las redes sociales.