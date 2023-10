CHACO: Decreto del gobernador corre al Ministerio de Ambiente de la protección de los bosques nativos y los pone nuevamente en riesgo

BUENOS AIRES – CHACO – Chaco: Decreto oficial corre al Ministerio de Ambiente de la protección de los bosques nativos y los pone nuevamente en riesgo

Fundación Vida Silvestre Argentina expresa su preocupación respecto al proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia de Chaco que lleva vencido más de 9 años.

Buenos Aires, 4 de octubre de 2023 – A finales de 2022, el gobernador de la Provincia de Chaco, Jorge Capitanich, aprobó por decreto la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia, producto de un proceso participativo sumamente cuestionado por la Fundación Vida Silvestre Argentina por no respetar las normas establecidas para ello. A su vez, técnicamente, el nuevo OTBN aprobado representa un retroceso significativo en cuanto a la protección de los bosques nativos de la provincia y la propia Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley de Bosques también observó este proceso.

En las últimas semanas, Capitanich sacó un nuevo decreto habilitando nuevas adecuaciones al OTBN en cuestión, a ser realizadas exclusivamente por el Ministerio de Producción, Industria y Empleo de la provincia. Esta nueva decisión, no solo implicará más cambios en el decreto, sino que impide que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de Chaco pueda participar en la coordinación del proceso de actualización del OTBN, al tiempo que no respeta las normas sobre audiencias públicas ni sobre Consulta Libre Previa e Informada. Estas decisiones del gobernador ignoran y descartan los consensos técnicos acerca de los 10 criterios de sustentabilidad solicitados por la Ley arribados durante el proceso sostenido hasta mediados de 2022, con la coordinación de ambos Ministerios en el marco del Consejo Provincial del Ambiente creado por el mismo gobernador.

“Desde Vida Silvestre solicitamos que el proceso de actualización del OTBN no corra al Ministerio de Ambiente de la provincia de la coordinación del proceso y que incorpore por un lado las observaciones de la Autoridad Nacional, dentro de las cuales se destacan la ausencia de algunos bosques, la falta de claridad en la traducción de los Criterios de Sustentabilidad Ambiental a los mapas obtenidos, y la inconsistencia de los usos permitidos dentro de ciertos polígonos. Por otra parte, que esta actualización cumpla con el correcto proceso de aprobación a través de la legislatura provincial para que el Chaco pueda tener un OTBN actualizado y acreditado por la Autoridad Nacional”, sostiene Fernando Miñarro, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

El primer punto cuestionado por Vida Silvestre es que las actualizaciones del OTBN deben ser aprobadas por Ley y no por decreto, acorde a lo exigido por la Ley de Bosques Nativos. Esto es fundamental para dotar de legitimidad al OTBN e impedir procesos arbitrarios por parte de los poderes ejecutivos provinciales. Además, siguiendo con la Ley y sus normas complementarias, dichas actualizaciones deben realizarse mediante un proceso participativo determinado y sometiendo a discusión pública las decisiones tomadas a nivel técnico, político y legal, instancia fundamental y obligatoria para legitimar todo proceso de Ordenamiento Territorial (art. 6, Ley 26.331).

Por otra parte, desde Vida Silvestre sostienen que esta actualización rompe con el principio de progresividad de la Ley de Bosques y con el de no regresividad, planteados en las “Pautas metodológicas para las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de los Bosques Nativos” que establece el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA). En dichas normas puede leerse de forma explícita que debe tenerse en cuenta el concepto de no regresividad en material ambiental que plantea que” la normativa ambiental no debe ser modificada si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad” en las actualizaciones del OTBN.

“Nuestras preocupaciones se profundizan con cada noticia del tema por parte del gobierno de Chaco. En particular, el mapa propuesto por el gobernador representa menos superficie boscosa respecto del OTBN vencido y cambiaron de categoría de protección sectores de la provincia, habilitando deforestación donde antes no se podía, rompiendo con el criterio de no regresividad. Por ejemplo, el sector oeste de la provincia ahora incrementa el verde, dando lugar a futuros desmontes, cuando el OTBN vencido lo categorizaba en amarillo, zonas donde está prohibida la deforestación. En definitiva, esta presentación lo único que está haciendo es poner en riesgo los escasos bosques nativos que quedan en Argentina”, expresó Miñarro.

Fundación Vida Silvestre Argentina ha presentado ante las autoridades de la provincia y de Nación las preocupaciones respecto de la reciente decisión del Gobernador -y en cada instancia del proceso iniciado en 2020- en línea con lo que establece la Ley General del Ambiente y la Ley de Bosques acerca de la participación ciudadana y demás normativas.

Acerca de Fundación Vida Silvestre Argentina

La Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización no gubernamental, de bien público y sin fines de lucro, creada en 1977. Su misión es proponer e implementar soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una conducta responsable en un contexto de cambio climático. Desde 1988 está asociada y representa en la Argentina a WWF, una de las organizaciones independientes de conservación más grande del mundo, presente en 100 países. Para más información: www.vidasilvestre.org.ar