ARGENTINA – El Grupo Adecco seleccionó a un joven de 19 años para ser

“CEO POR UN MES” en Argentina y Uruguay

Sebastián Chanes Müntzell, quien se encuentra cursando la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés, fue el elegido, entre más de 7000 postulantes de todo el país, para vivir la experiencia de trabajar durante un mes junto a Francisco Martínez Domene, CEO del Grupo Adecco para Argentina y Uruguay.

Buenos Aires, Mayo de 2018 – El Grupo Adecco, filial de la empresa líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos, seleccionó a un joven de 19 años como “CEO POR UN MES”. Se trata de Sebastián Chanes Müntzell, quien tendrá la oportunidad única de potenciar su carrera profesional junto al Nº 1 del Grupo Adecco en el país, Francisco Martínez Domene.

Sebastián, seleccionado entre más de 7000 postulantes de todo el país, se encuentra cursando la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés. Actualmente, se desempeña como Coordinador de Proyectos para la Fundación para la Responsabilidad Intelectual.

Chanes Müntzell, además, maneja fluidamente el inglés y le han otorgados varios reconocimientos como: Participante Becado por Junior Achievement Argentina en el Foro Internacional de Emprendedores 2016, realizado en Córdoba; Vocero Joven Disertante en el evento Sustainable Brands 2017 en Buenos Aires; además de otras participaciones en distintos workshops.

Tras un proceso que comenzó con más de 7000 postulantes provenientes de diferentes puntos del país, 17 fueron los jóvenes seleccionados que participaron de una jornada de Assessment Center en Adecco. Sebastián fue uno de los 3 finalistas de dicho programa y, luego de ser entrevistado por Francisco Martínez Domene, fue elegido para ser “CEO POR UN MES” del Grupo Adecco para Argentina y Uruguay.

Luego de su experiencia junto al Country Manager local, Sebastián seguirá en carrera por una posición internacional junto con otros 46 “CEOs POR UN MES” de diferentes países del mundo. De éstos, sólo 10 serán los finalistas para participar del Boot Camp en París, una experiencia de dinámicas grupales que simulan situaciones y experiencias reales del día a día de la empresa. El seleccionado de esta última etapa trabajará durante un mes en la sede del Grupo Adecco en Suiza al lado de Alain Dehaze, CEO del Grupo Adecco a nivel global. Esta oportunidad laboral contribuirá a mejorar aún más su formación con la ayuda de la exposición internacional y la posibilidad de trabajar con una perspectiva global.

Francisco Martínez Domene, CEO del Grupo Adecco para Argentina y Uruguay, comentó: “Es un orgullo para mí poder ser parte de este programa un año más y compartir mi experiencia con Sebastián durante todo un mes. Este programa es un desafío y muestra nuestro compromiso para contribuir a disminuir el desempleo juvenil, brindando a muchos jóvenes en diferentes países la posibilidad de ganar una experiencia laboral única”.

De acuerdo a datos del 2016, en Argentina la población más vulnerable con respecto al desempleo son los jóvenes, donde el mismo llega al 24,6%. Además, según un estudio de Adecco realizado en 2017, 6 de cada 10 jóvenes argentinos cree que su edad es un limitante para insertarse en el mercado laboral formal. También sostienen que, según el relevamiento, la experiencia laboral es el principal factor (89%) tenido en cuenta por los empleadores en las búsquedas para perfiles jóvenes.

El programa CEO POR UN MES fue lanzado en Noruega en 2011, y en 2014 ya se había convertido en una iniciativa de Adecco a nivel internacional. En 2017, hubo más de 117.000 participantes de todas partes del mundo.

Acerca del Grupo Adecco

Adecco Group es el proveedor de soluciones de recursos humanos líder del mundo. Proporcionamos empleo fijo y flexible a más de 700.000 personas cada día. Con más de 33.000 empleados en 60 países, transformamos el mundo laboral con cada empleo. Nuestros colegas brindan a más de 100.000 organizaciones el talento, los servicios de RR. HH. y la tecnología de punta que necesitan para triunfar en una economía mundial siempre cambiante. Como parte de la lista Fortune Global 500, nuestra empresa lidera con el ejemplo y crea valones compartidos que satisfacen las necesidades sociales, a la vez que encabeza la innovación empresarial. Nuestra cultura de integración, justicia y trabajo en equipo empodera a individuos y organizaciones, impulsa las economías y construye mejores sociedades. Estos valores no pasan inadvertidos para nuestros empleados, que nos han elegido con sus votos 2ª mejor empresa para trabajar del mundo, en la lista Great Place to Work® – Best Workplaces de 2017. Ponemos a trabajar el futuro para todos.

Adecco Group tiene su sede en Zúrich (Suiza). Adecco Group AG es una empresa registrada en Suiza (ISIN: CH0012138605) y cotiza en el SIX Swiss Exchange (ADEN). El grupo consta de ocho reconocidas marcas: Adecco, Modis, Badenoch & Clark, Spring Professional, Lee Hecht Harrison, Pontoon, Adia y YOSS.