El 107 dispone solo de una ambulancia para emergencias en Puerto Iguazú Misiones

MISIONES – PUERTO IGUAZÚ – En la mañana de este Viernes, hubo una emergencia, dado a que un hombre cayó desde un puente o una obra, según los datos que pudimos saber.

Las personas que presenciaron el hecho, llamaron insistentemente a la linea 107 de emergencias, pero nadie atendía, después respondieron “no tenemos ambulancia” , siendo que en el estacionamiento de dicho hospital Marta Teodora Schwartz (SAMIC IGUAZU) hay aproximadamente unas cinco (5) ambulancias estacionadas allí, fuera de eso había más personas en la sección EMERGENCIA, esperando para ser atendidos, la demora hoy, llegó hasta tres (3) horas de espera, uno de mis familiares estuvo allí desde las 10Hs de la mañana hasta las 13 Hs, esperando ser atendido, en el medio de eso llega la policía con este hombre accidentado, que previamente ya habían llamado a la linea 107, pero que nadie envió la ambulancia al lugar, es por ello que la camioneta de la policía lo trajo al nosocomio local, el Sr llegó ensangrentado, aparentemente desmayado, según comentarios el policía que lo trajo pateo la puerta para que al sr lo atendiera, entre dichos en los pasillos el Dr TELMO ALBERTCH le dijo al policía en presencia de la gente “HACEMOS LO QUE PODEMOS”

Cerca de las 13:30 Hs pude comunicarme con una persona de la linea 107 de emergencia y le pregunte acerca del mecanismo que tiene en caso de emergencia, me identifique y pregunte ¿Cómo trabajan en caso de emergencia y porqué ocurrió esto hoy? Esta persona me manifiesta que en la mañana de hoy habían mandado la ambulancia al asilo de anciano a buscar a un abuelito que padece una enfermedad terminal y que cuando ocurrió esta emergencia con el señor no tenían más ambulancia, pregunte ¿Cómo no? Si hay más de una ambulancia en el hospital y esta persona me responde: “Sí, pero sólo una ambulancia es la que está afectada y trabaja para el 107, en caso de accidentes de tránsito, hay sí se usa las demás” Finalizó.

Nuevamente le plantee el tema, hay más de una ambulancia, según un listado al que pudimos saber habrían cerca de 10 a 12 ambulancia, que deberían o deben estar en el hospital Marta T. Schwartz al servicio de la comunidad y que a su vez estas integrarían el Servicio de emergencia a nivel red, esta persona me vuelve a responder que el 107 cuenta sólo con una ambulancia y que las demás ambulancias del hospital salen del hospital con traslados a Eldorado o Posadas.

La culpa evidentemente no es del personal de la linea 107 como operadores de servicio, pero sí de los directivos del hospital Marta Teodora Schwartz (SAMIC IGUAZU), a los cuales ya les recaen varias denuncias en la justicia local, las cuales permanecen como archivadas, en más de una ocasión ya se le pidió a la justicia la intervención del hospital Dra MARTA. T. SCHWARTZ, (SAMIC IGUAZÚ), pare evitar que estas cosas sigan ocurriendo, pero nadie hizo nada, así estamos.

Es una vergüenza lo que pasó y continúa pasando, primero que vas a la guardia de emergencia y dependiendo qué médico y/o enfermeros esten en la guardia, te atienden bien, mal, regular o no te dan artículo, te dejan morir como si nada, ahora se sumo el problema de que habiendo ambulancia suficientes para traslados y emergencias, te dicen no podemos usar o no tenemos, pareciera que la linea 107 y el hospital local son un mundo aparte, cuando ambos están al servicio de la comunidad.

Por: Daniel. B