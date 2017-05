Una doctora en emergencia negó atención a un paciente en el hospital Marta T Schwartz Samic Iguazú

MISIONES – PUERTO IGUAZÚ – En la noche de hoy Domingo 27 de Diciembre del corriente aproximadamente a las 18:50 Hs concurrió al hospital local Marta Teodora Schwartz el Sr CECHUY JOSÉ LUIS (57) con sus familiares para hacerse atender, dado la gravedad del caso y tratándose de una emergencia, allí esperaron los familiares y cuando ingreso la Dra que dijo ser de Gendarmería Nacional Iguazú, le hecho a los familiares dentro del consultorio, porque quería que el paciente ingrese solo con un familiar, además profirió amenazas a los familiares, porque dijo ser autoridad y perteneciente a Gendarmería.

Los familiares de José Cechuy concurrieron al nosocomio local y solicitaron una derivación al Samic de Eldorado dado la urgencia del caso para una mejor atención del mismo.

El paciente desde el 09/11/15 fué atendido por primera vez en el hospital local, luego cambió de médico porque no obtenía resultados favorables, tampoco bien estar respecto de su salud, una de las últimas personas que le atendió al paciente fue una doctora conocida y de renombre socialmente hablando, quien había solicitado unos estudios como debería hacerse en atenciones anteriores, el Sr José, realizó todos los estudios solicitados, pero la dra salió de licencia y hasta su regreso el paciente no puede seguir esperando por las complicaciones que éste presenta en su estado de salud.

El Viernes 25/12/15 el Sr José Luis Cechuy concurrió al hospital Marta Teodora Schwartz, cerca de las 22 Hs el médico de guardia Dr MALOSKI le atendió al paciente y le preguntó que le había pasado, siendo que este médico ya le había atendido en su ocasión, dándole una receta para una inyección por consultorio externo, el Dr MALOSKI estaba de guardia, lo atendió nuevamente pregunto ¿qué le había pasado? el paciente responde que no podía comer nada, que se sentía mal, mareado, etc, el Dr MALOSKI le responde para comer no podes comer, pero si podes chupar refiriéndose al caso, lo interno por obligación y a petición de una de sus hermanas, que le coloquen al menos un suero, ya que hace poco más de 30 días que no puede comer, tampoco tomar nada, a la madrugada del 26/12/15 después de unas horas le dió el alta y regresó a su casa.

La mala atención esta reflejada en estos casos, lamentablemente nadie hizo y tampoco hace nada para cambiar esta situación, siendo que la directora del hospital Marta T Schwartz Dra Raquel Matkoski responsable por el SAMIC Iguazú ya está denunciada por varios casos de negligencia médica en 2014 por el caso BOGADO RUBEN OSCAR (El caso del muchacho de la muela), por el caso GREGORI TORRES, (El niño que falleció en Eldorado por sobredosis de Dipirona y falta de atención médica), entre otros casos más y que al fiscal Dr BRITEZ MARTIN y el entonces Juez RICCI del JUZGADO DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN N°3 (PENAL) IGUAZÚ, ya sabían que esto venía sucediendo de vieja data y que se solicitó la intervención del hospital Marta T Schwartz SAMIC IGUAZÚ y que ellos nunca quisieron intervenir, porque según los dichos del fiscal BRITEZ, no podemos intervenir, porque no nos corresponde hacer eso, para eso, debe hacer la intervención el Ministerio De Salud de Posadas, así respondió el fiScal BRITEZ, dejando que las cosas continuen sucediendo.

Ante la falta de atención de la Dra que estaba de guardia en emergencias, que dijo ser de la Gendarmería Nacional Iguazú, los familiares concurrieron a la Seccional Primera de Pto Iguazú, solicitando la intervención policial y/o judicial para que se tome la medidas del caso y se proceda a tales efectos. El oficial de guardia y el personal de la comisaria Primera nos atendió muy bien y nos acompañó al hospital local para realizar las consultas pertinentes al caso y allí nos encontramos que la guardia había cambiado de turno, quedando el Dr Sánchez a cargo del hospital Marta T Schwartz SAMIC Iguazú, el Dr Sánchez examinó al paciente que previamente ya lo había atendido el día 09/11/15 y decidió colocarlo en observación y a petición de la familia el Dr Sánchez decidió derivarlo al hospital SAMIC de Eldorado porque el paciente estaba devolviendo sangre, lo que marca claramente una situación de riesgo y/o posible riesgo de vida o muerte, porque el paciente estaba perdiendo sangre y su presión arterial estaba en juego, ante la gravedad del hecho se solicitó con urgencia la derivación.

En la tarde del Domingo los familiares se comunicaron con la guardia del hospital SAMIC de Eldorado y les dijeron que para atenderle al paciente deberían tener una derivación firmada por el médico del hospital Samic Iguazú, o bien una constancia policial de no atención, es por ello que se concurrió al hospital local y se solicitó a esta Dra que estaba de guardia anterior a Sánchez y ella no quiso derivar, tampoco atender, y menos proceder a internar al paciente, tampoco llamó a otro médico clínico o a la propia Directora Raquel Matkoski a fin de consultar y derivar el caso al SAMIC de Eldorado, diciendonos que ella no puede hacer eso, marcando una clara diferencia en la falta de atención y la denuncia pública y de instancia en la justicia es por falta de atención y abandono de personas.

Se solicita a las autoridades competentes de la justicia y del Ministerio De Salud Pública De La Provincia De Misiones y al Sr Gobernador Hugo Passalcqua que actúe en cuestión, porque no podemos permitir que sigan pasando este tipo de hechos, que son varios y que hay varias denuncias en la justicia ordinaria y que aún se esperan respuestas y no podemos permitir que sigan cobrando vidas.

Por Daniel Batista